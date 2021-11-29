На Буковині чоловік перетворив сміттєзвалище на форелеву ферму

У Банилові Чернівецької області вірменин Левон Тертян створив форелеву ферму. Чоловік облаштував господарство на території стихійного сміттєзвалища.

Щоб отримати місце, фермер написав заяву до сільської ради, аби йому передали закинутий кар'єр.

До слова У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Форелева ферма замість сміттєзвалища

Чоловік переїхав на Буковину два десятки роки тому. На місці теперішньої ферми було болото й сміття. Левон вивіз усе сміття й почав будувати господарство та будинок.

Усі сміялися, казали, що знайшовся якийсь дурень. Минули три-чотири роки, і всі сказали: "Чому ми це не зробили?"

– розповідає фермер.

Після паводка у 2008 році довелося починати справу з початку, бо рибу забрала течія. Приблизно за чотири роки разом з родиною чоловік відновив господарство, тепер розширює його.

Левон Тертерян перейняв любов до риболовлі від тата. Нині чоловіку на рибній фермі допомагають його діти.

Форелева ферма на Буковині: дивіться фото