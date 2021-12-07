На Буковині запустили виробництво крафтового соку прямого віджиму

У селі Недобоївці, що на Буковині, започаткували виробництво соків прямого віджиму. Крафтовий продукт набув неабиякої популярності.

Засновник підприємства – В'ячеслав Тодосійчук, який і зареєстрував торгові марки "Пан Недоба" та "Пан сік". Спеціальне обладнання він з колегами придбав у Австрії.

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Як це відбувається

На мінізавод використовують різні сорти українських яблук, а цитрусові здебільшого завозять з Туреччини та Єгипту. Наразі виробник має цілу лінію соків-міксів: яблучно-лимонний, яблучно-апельсиновий, яблучно-грейпфрутовий.

Для обробки плодів не використовують шкідливі речовини. Сік виготовляють без консервантів, кислот та концентратів. Після пресування відбувається фільтрація, а згодом – пастеризація. Крафтовий продукт прямого віджиму зберігає усі вітаміни та мінерали, які містяться у плодах.

Пакування

Особливу увагу приділяють пакуванню – використовують лише високоякісні матеріали, які не впливають на запах та смак продукту. Сік розливають у:

скляні пляшки;

bag in box;

super pouch;

вакуумні упаковки.

Зберігаємо продукцію у холодильних камерах, постачаємо у садочки, школи та крафтові крамниці. Вже відкрили дегустаційну залу для наших людей та туристів,

– розповідає В'ячеслав.

Чоловік переконаний: усе вдалося завдяки команді прогресивних людей, яки приділяють увагу кожній деталі – обробці плодів, технології виробництва, поживній цінності, пакуванню та рекламі в соцмережах.