Burger King додасть у меню веганські нагетси

Мережа Burger King запускає продаж веганських нагетсів у Великій Британії. Рішення пов'язане із зобов'язанням зменшити кількість м'яса у своєму меню на 50% до 2030 року.

Очікується, що нововведення дозволить знизити викиди парникових газів на 41%. Ба більше, веганські нагетси матимуть ідентичний смак до аналогів на основі курки.

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Цей запуск – ще один позитивний крок у скороченні вуглецевого сліду та стимулюванні інновацій у нашому меню у відповідь на зростаючий попит на пісні продукти та продукти без тваринного білка у Великій Британії,

– зауважив виконавчий директор Burger King у Великій Британії Аласдер Мердок.

Що ще відомо

Мовиться про продукт, виготовлений з сої та рослинних білків. За інформацією компанії, ці нагетси схвалені організацією Vegan Society. Річ у тім, що раніше Burger King тестував бургер Rebel Whopper на рослинній основі. Однак згодом виявилося, що страва не підходить для веганів, адже готується на грилі, як і м'ясо. Тоді мережа представила бургер Vegan Royale, оскільки попит на подібні продукти зріс.