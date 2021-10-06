Рішенні пояснюють подорожчанням традиційного м'яса. За даними Bank of America Securities, у 2021 році ціни на курятину виросли вдвічі.

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Курячі нагетси від Impossible Foods / Фото Impossible Foods

Мета

Очікується, що Impossible Nuggets допоможе Burger King підвищити відвідуваність ресторанів. Раніше мережі це вдалося завдяки введенню в меню рослинної яловичини – Impossible Whopper. Фахівці підкреслюють, що альтернативи курячому м'ясу значно поширеніші, аніж яловичому.

Раніше ми писали про те, що компанія виводить на ринок свинину на рослинній основі. Спершу вона з'явиться у США, Сінгапурі та Гонконзі. Розробники переконані, що такий продукт не поступається традиційному м'ясу не лише за смаком, а й за поживною цінністю.