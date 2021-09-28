Частка жінок у топменеджменті та радах директорів компаній значно зросла: дослідження

22:58

Аналітики компанії Credit Suisse (CSRI) оприлюднили "Gender 3000 2021: Розширення дискусії про різноманітність". Так, у всьому світі спостерігається значне зростання кількості жінок на керівних посадах. Безумовно, така тенденція нерозривно пов'язана із загостренням питання гендерної рівності та відповідними вимогами регуляторних органів.