Частка жінок у топменеджменті та радах директорів компаній значно зросла: дослідження

28 вересня 2021 , 22:58
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Джерело:

Credit Suisse

Аналітики компанії Credit Suisse (CSRI) оприлюднили "Gender 3000 2021: Розширення дискусії про різноманітність". Так, у всьому світі спостерігається значне зростання кількості жінок на керівних посадах. Безумовно, така тенденція нерозривно пов'язана із загостренням питання гендерної рівності та відповідними вимогами регуляторних органів.

Фахівці проаналізували 33 000 керівників з 3 000 компаній.

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Ради директорів: показники по світу

Дослідження показало, що у 2021 році загальна кількість жінок в радах директорів збільшилася на 8,9%. В окремих куточках світу цей показник виріс на:

  • 34,4% – Європа;
  • 28,6% – Північна Америка;
  • 12,7% – Латинська Америка;
  • 17,3% – Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Топменеджмент: ключові висновки

  1. Фахівці встановили, що кількість жінок, що обіймають посаду СЕО, збільшилася на 27%. Однак сьогодні це – мізерні 5,5% всіх гендиректорів.
  2. Сьогодні фінансові директори – 16% жінок;
  3. Найбільше керівниць спостерігається в Європі (6,7%). Що стосується Азії (за винятком Японії) і США – це 6,2% і 5,6% відповідно.
Автор: Катерина Сердюк