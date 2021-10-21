На Черкащині активісти висадили новий сосново-дубовий ліс: фото надихають

На Черкащині провели колективну висадку лісу. До ініціативи приєдналися волонтери, районні керівники, свідома громадськість та студенти.

Дерева висаджували на території Звенигородського лісництва. Активістам вдалося посадити близько 7,5 тисячі сіянців сосни та майже 5 тисяч сіянців дуба на 2,6 гектара землі.

Варте уваги Прощання з візком та уроки ходіння: Сімейна кімната в Сумах подарувала казку юним пацієнтам

Чому це важливо

В Україні триває масштабна екоакція "Створюємо ліси разом" у межах програми президента "Зелена країна". Головне завдання – збільшення лісових насаджень країни. Проєкт передбачає висаджування 3 мільярдів дерев за три роки.

Ми вважаємо, що в житті людина має по собі залишити хороший слід. І сьогодні – це прекрасна нагода кожному з нас зробити маленький внесок у розвиток країни, у життя кожного з нас,

– підкреслила викладачка кафедри лісового господарства УНУС Валентина Мамчур.

На Черкащині висадили ліс / Фото Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

Ентузіасти не очікували, що така праця не лише не втомлює, а й надихає, налаштовує на позитивний лад та дарує радість.

Однак тепер перед фахівцями лісівництва постає чи не найважливіше завдання – вберегти лісові культури, правильно та вчасно доглядати за ними, і насамкінець – виростити їх до стану дорослого повноцінного дерева.