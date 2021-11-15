На Черкащині відновили старовинний вітряк

Мешканці Балаклеївської громади, що в Черкаській області, вирішили самостійно відновити становинний вітряк у селі Теклине. Вітряного млина збудували ще в 1907 році, але в останні десятиліття він лише руйнувався під плином часу.

Як повідомили в Черкаському обласному управлінні лісового й мисливського господарства, небайдужі мешканці самі організували толоку й власними силами вирішили відновити вітряк.

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Борошно у відновленому вітряку молоти не будуть, але охочим показуватимуть, як це робили раніше. Планують також встановити аудіогід для екскурсій.

Аудіогід і світлини краю будуть доступні за допомогою спеціального QR-коду. У такий спосіб традиції краю поєднали з сучасними технологіями.



Відновлений вітряк у Теклиному / Фото ЧОУЛМГ

Ще у вересні в Теклиному лісівники відновили іншу місцеву пам'ятку – три криниці. Вони провели хімічне дослідження кожного з трьох джерел.

На Черкащині залишилося буквально одиниці дерев'яних вітряків, тож місцеві намагаються їх берегти. Наприклад, у 2018 році ентузіасти відновили один із вітряних млинів у селі Капустине Шполянської громади.Так, колись у Теклиному ловили вітер 14 млинів, а сьогодні на всю округу залишився один, і той не працює.