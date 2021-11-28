Чернівці вперше почали заробляти гроші на сортуванні сміття

У Чернівцях вперше почали сортувати сміття з Чорнівського полігону. Місто відсортувало 12 тонн сировини та заробило перші 118 тисяч гривень до бюджету.

Заступник міського голови розповів, що роками на Чорнівському полігоні все те, що мало вартість, збирали й реалізовували кампанії, які не мали на це дозволу.

До слова У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Сортування сміття в Чернівцях

Перші 118 тисяч гривень місто заробило на сортуванні твердих побутових відходів. Ми створили 19 додаткових робочих місць з сортування ПЕТ та скляних пляшок,

– розповів Ігор Крохмаль.

Так, усього за короткий час працівники вже відсортували майже 12 тонн сировини, яку реалізували на суму 118 тисяч гривень.

Наступним кроком у місті планують встановити контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів.

Сортування сміття: дивіться відео