У Чернівцях відбудеться благодійний ярмарок речей

У Чернівцях у районі Бульвару в суботу, 25 вересня, відбудеться безкоштовний ярмарок речей. Під час події можна буде обмінятися різними речами або безкоштовно їх взяти.

Відвідувачі ярмарку зможуть безкоштовно взяти ті речі, які інші виставлять на вішаках. Також можна принести свої старі речі – це лише вітається.

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Деталі ярмарку речей

Подія відбудеться в суботу, 25 вересня. Час проведення – з 12 до 16 години, а місце – Бульвар Героїв Крут, 10.

Чернівчани можуть приносити старі іграшки, посуд, книги та одяг.

Крім одягу та книг, можна принести робочу дрібну техніку, електроніку, велосипеди, самокати або скейтборди.

У вас накопичились старі речі? Після активного літа джинси в хорошому стані, але замалі на вас? Або ви по декілька разів перечитали книги та не знаєте, що з ними робити? Приносьте їх на наш фрімаркет – можливо, вони стануть в нагоді комусь іншому!

– закликають організатори.

Благодійно-екологічна мета ярмарку