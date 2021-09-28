Именно поэтому важно знать, как правильно обращаться с сухими растительными остатками. Мы расскажем, почему стоит отказаться от костров в пользу более экологичного и полезного метода.

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Почему это опасно

Сжигание листьев и сухой травы составляет большую угрозу как для здоровья, так и для окружающей среды. Среди ключевых опасностей:

существует риск возникновения пожаров, от которых страдают люди, животные и растения;

дым, образующийся в результате горения, попадает в дыхательные пути человека и вызывает ряд заболеваний, в частности – ОРЗ, различного рода аллергии и даже рак;

снижается плодородие почв из-за уничтожения насекомых и разнообразной растительности;

дополнительные выбросы парниковых газов форсируют изменения климата.

Заметим, сейчас штраф за сжигание сухих листьев составляет от 340 до 1 360 гривен для граждан и от 850 до 1 700 гривен – для должностных лиц и предпринимателей.

Как правильно утилизировать сухие листья и траву

Каждый сознательный гражданин может начать с себя, что бы изменить ситуацию. Так, сухие листья и траву стоит компостировать. Полученный компост можно использовать для удобрения почвы.

Производить удобрение – совсем не сложно. Пошаговая инструкция по изготовлению компоста: