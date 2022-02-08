На даху університету на Донеччині встановлять сонячні панелі

Студенти Донецького національного технічного університету виграли грант на встановлення сонячних панелей на даху вишу. Нині універститу розташований у Покровську Донецької області.

Грант студенти виграли у фіналі другого онлайн-конкурсу стартап-проєктів регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій і стартапів у Донецькій області.

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На конкурсі команда Донецького національного технічного університету представила проєкт "Зелена мініелектростанція NOVA". Він посів почесне перше місце, тож учасники проєкту отримають 50 тисяч гривень на його реалізацію.

Загалом до фіналу конкурсу судді відібрали 8 екологічно орієнтованих проєктів, з яких визначили 5 стартап-проєктів – переможців.

На гроші, отримані від перемоги в конкурсі, команда ДонНТУ планує встановити сонячні панелі на даху третього навчального корпусу. Вони забезпечать безперебійне електроживлення аудиторних кімнат, навчальних лабораторій і приміщень.

ДонНТУ

Донецький національний технічний університет – один з найстаріших і найбільших вищих навчальних закладів Донбасу. Він заснований ще в 1921 році як Донецький гірничий технікум, а свою нинішню назву має з 2001-го.



Після початку російсько-української війни на сході нашої держави в жовтні 2014 року університет тимчасово перевели в місто Покровськ, розташоване на вільній частині українського Донбасу.

Регіональний акселератор GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Донецькій області спрямований на підтримку та зміцнення підприємницької екосистеми з впровадження інноваційних чистих технологій (CleanTech) в Україні.