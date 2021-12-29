Крім того, на землях інших лісокористувачів у 2021 році висадили додатково близько 9 мільйонів дерев. Про це розповів голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

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У Держілагентстві уточнили, що 59,5 мільйона з 240 мільйонів дерев посаджені в межах президентської програми "Зелена країна", що має на меті висадку 1 мільярда дерев за три роки. Реалізація проєкту почалася влітку 2021 року.

Області-лідери за висадкою дерев:

Житомирська – 51 мільйон,

Рівненська – 29,5 мільйона,

Волинська – 23,3 мільйона,

Київська – майже 20 мільйонів,

Чернігівська – 15,6 мільйона,

Закарпатська – 15,1 мільйона,

Полтавська й Сумська – майже по 10 мільйонів.

Проєкт "Зелена країна"

В Україні масова висадка дерев особливо активізувалася в останні місяці. Це відбувається в межах програми президента "Зелена країна".

Програма передбачає план щодо висадки 1 мільярда нових дерев протягом 3 років. Крім того, за 10 років площа лісів в Україні повинна зрости на 1 мільйон гектарів.

Також планують збільшити показник лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімальноно необхідних 20%.