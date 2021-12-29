Кроме того, на землях других лесопользователей в 2021 году высадили дополнительно около 9 миллионов деревьев. Об этом рассказал глава Гослесагентства Юрий Болоховец.
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В Госилагентстве уточнили, что 59,5 миллиона из 240 миллионов деревьев посажены в рамках президентской программы "Зеленая страна", целью которой является высадка 1 миллиарда деревьев за три года. Реализация проекта началась летом 2021 года.
Области-лидеры за высадкой деревьев:
- Житомирская – 51 миллион,
- Ровенская – 29,5 миллиона,
- Волынская – 23,3 миллиона,
- Киевская – почти 20 миллионов,
- Черниговская – 15,6 миллиона,
- Закарпатская – 15,1 миллиона,
- Полтавская и Сумская – почти по 10 миллионов.
Проект "Зеленая страна"
В Украине массовая высадка деревьев особенно активизировалась в последние месяцы. Это происходит в рамках программы президента "Зеленая страна".
Программа предусматривает план высадки 1 миллиарда новых деревьев в течение 3 лет. Кроме того, за десять лет площадь лесов в Украине должна вырасти на 1 миллион гектаров.
Также планируют увеличить показатель лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.