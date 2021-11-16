Для Гостомельського притулку збирають допомогу, щоб врятувати тварин від холодної зими

Благодійники збирають допомогу для тварин, що живуть у Гостомельському притулку. Гроші необхідні на нові будки, які допоможуть тваринам пережити холодну зиму.

Гроші необхідно зібрати ще до першого снігу, аби для мешканців притулку встигли зробити нові будки.

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Допомога для тварин з притулку

Зовсім скоро стрічки в соціальних мережах заповнять фото з першим снігом. І це прекрасно, але, на жаль, не для тварин у Гостомельському притулку,

– наголошують в ініціативі UAnimals.

Ще з 2015 року в цього добре знайомого волонтерам і небайдужим киянам притулку не було змоги замінити будки, і з того часу вони просто згнили.

Тож щоб побудувати нові будки, рух UAnimals і благодійний фонд "Клуб Добродіїв" запустили спільний проєкт з допомоги Гостомельському притулку.

"До першого снігу лишилося не так багато часу, тому ми закликаємо усіх вас активно долучатися до збору", – наголошують в UAnimals.

Нині в притулку живуть 534 собаки та 110 котів. На нові будки для них необхідно загалом 180 тисяч гривень.

Важливо! З цієї суми на допомогу притулку вже надійшли понад 136 тисяч гривень. Решту суми планують зібрати протягом 14 днів. Долучитися до збору коштів можна на сайті



Старі будки для тварин / Фото "Клуб добродіїв"

Публікація UAnimals:

Врятуй тварин у притулку від холоду

Зовсім скоро стрічки в соціальних мережах заповнять фото з першим снігом. І це прекрасно, але, на жаль, не для тварин у Гостомельському притулку. З 2015 року у цього добре знайомого волонтерам і небайдужим киянам притулку не було змоги замінити будки й із того часу вони просто згнили.

Щоби побудувати нові будки, гуманістичний рух UAnimals та благодійний фонд “Клуб Добродіїв” запустили спільний проєкт з допомоги Гостомельському притулку.

https://dobrodiy.club/fundraising/uanimals-vryatuj-tvaryn-u-prytulku-vid-holodu/

До першого снігу лишилося не так багато часу, тому ми закликаємо усіх вас активно долучатися до збору.