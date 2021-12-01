У Дніпрі висадили 15 000 саджанців дерев

У Дніпрі подарували життя новим деревам. Так, вдалося висадити 15 000 саджанців.

Це відбулася у межах акції "Створюємо ліси разом". Очікується, що за 5 років у місті з'явиться новий сосновий ліс.

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Екоініціативу впроваджували лісівники Обухівського лісгоспу. Нові дерева висадили на ділянці поблизу житлового масиву Кам'янський. Площа території становить 2,4 гектара. Тут зростатимуть сосни та акація біла. Фахівці пояснюють, що враховується й необхідність наявності протипожежного розриву. Тож передбачено вісім рядів сосни й два ряди акації.

Лісівники впевнено налаштовані покращити екологічну ситуацію в області. Відтак наступна висадка лісів на Дніпропетровщині запланована на весну 2022 року.

"Створюємо ліси разом" – всеукраїнська акція Держлісагентства. Головна мета – збільшення зелених насаджень країни. Проєкт впроваджується у межах програми президента України "Зелена країна", що передбачає висадку 1 мільярда дерев за три роки.