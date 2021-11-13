Допомагати – не складно: 5 благочинних ініціатив, які діють в Україні

Добро є рушійною силою, яка може врятувати світ. Якщо кожен з нас звертатиме увагу на проблеми інших та простягатиме руку допомоги – ми справді будемо гідні звання "Людина". Як можна підтримувати нужденних – розповідаємо у матеріалі.

Спеціально до Всесвітнього дня доброти розповідаємо про благодійні ініціативи, які функціонують в Україні. Кожен охочий може стати частиною великої справи. Долучайтеся!

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Організації в Україні

1. Благодійний фонд Tabletochki

Організація прагне зробити так, що жодна дитина в Україні не помирала від раку. Впродовж 10 років фонд працює над створенням умов для якісної медичної, психологічної допомоги та повноцінного життя онкохворих дітей та їхніх родин в Україні під час та після лікування. Tabletochki надає комплексну підтримку: допомагає українським родинам перемагати рак, а лікарям – рятувати життя онкохворих дітей.



Крім того, один з основних напрямків роботи – сприяння професійному розвитку українських лікарів.

Ми організовуємо навчання у відділеннях лікарень, надаємо доступ до стажувань і освітніх заходів за кордоном, оплачуємо підписку на міжнародні медичні видання,

– йдеться у повідомленні на сайті фонду.

2. "Фундація Дім Рональда МакДональда"

Долучитися до важливої ініціативи можна за посиланням. Придбати "Дарунок для рятунку", налаштувати регулярний платіж, прийняти виклик або стати партнером – будь-яка участь є неоціненним внеском, який змінить чиєсь життя на краще!

Створює й утримує Сімейні кімнати у дитячих лікарнях України. "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започаткували партнерство з підтримки сімейно орієнтованого підходу до лікування дітей в Україні. Мета – трансформувати роботу українських медичних закладів, а саме – вивести на перший план хвору дитину та її родину.

Що таке Сімейна кімната Рональда МакДональда Це унікальний безоплатний простір, облаштований для дітей та батьків в українських лікарнях. Особливість Сімейних кімнат у тому, що вони нагадують рідну домівку. Тут панує затишна атмосфера, у якій маленькі пацієнти граються й проводять час із найріднішими. Окрім того, родини тут мають змогу відпочити, поїсти, задовольнити базові гігієнічні потреби, а в деяких батьки можуть залишатися на ночівлю. Перебування в Сімейних кімнатах завдяки добровільним пожертвам абсолютно безкоштовне для рідних хворих дітей.

3. Благодійний фонд "Промінь тепла"

Підтримати ініціативу може кожен охочий: зробивши благодійний внесок на сайті ; організувавши фандрейзингову акцію у своїй компанії; допомагаючи консультаціями або організовуючи майстер-класи для родин у Сімейних кімнатах, беручи участь у благодійній кампанії "Долонька щастя", яку щорічно організовує МакДональдз.

Організація допомагає важкохворим дітям здобути якісне лікування та реабілітацію, що поліпшує їх життя та адаптацію до нових життєвих обставин.



"Людина живе на землі не тільки заради свого власного щастя. Важливо зрозуміти закон людяності, і, можна сказати, що благодійність відповідає цьому закону. Залишаючись небайдужими та допомагаючи дітям, ви своїм вчинком, співчуттям і розумінням даруєте їм шанс на одужання, сили на боротьбу з хворобою", – відзначають у фонді.

4. Всеукраїнський благодійний фонд допомоги та розвитку Helpgroup

Зробити благодійний внесок можна на сайті фонду. Маленькі дітки потребують нашої уваги та участі. Коли люди об'єднуються, вони здатні творити справжні дива!

Прагне захищати інтереси, підтримувати та допомогати тяжкохворим людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Діяльність впроваджується шляхом об'єднання бізнесу, соціуму та держави.



Завдання фонду:

Збір коштів на лікування та реабілітацію тяжкохворих людей. Допомога підопічним будинкам-інтернатам для дітей-інвалідів. Забезпечення якісним обладнанням медичних установ. Надання соціальної та психологічної допомоги хворим дітям та їх батькам. Сприяння роботі волонтерських груп.

5. Благодійний фонд "Мрію жити"

Якщо ви хочете підтримати фонд, оберіть будь-який спосіб на сайті. Це може бути адресна допомога, пожертвування на розвиток медичних установ, допомога дитячим будинкам-інтернатам тощо.

Діяльність фонду спрямована на надання невідкладної й безоплатної допомоги для лікування і відновлення дітей з важкими захворюваннями та проблемами зі здоров'ям середньої тяжкості.

Порятунок дитини не змінить світ. Але світ безсумнівно зміниться для цієї дитини,

– переконані у фонді.

Усі зібрані й перераховані кошти спрямовуються на: придбання лікарських препаратів, оплату реабілітацій та операцій.

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Результат роботи БФ у цифрах:

461 оплачених реабілітацій;

53 дітей отримали препарати;

3 568 осіб підтримали ініціативу.