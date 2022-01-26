Вчені створили інноваційний пластик: з чого він складається

Група дослідників з Бірмінгемського університету (Велика Британія) та Дюкського університету (США) створила унікальний пластик із цукру. Матеріал ідентичний звичайним пластмасам, однак здатен розкладатися та придатний до механічної переробки.

Замість нафтохімічних продуктів вчені використали матеріали на основі цукру. В результаті вдалося створити два нові полімери, один з яких тягнеться, як гума, а інший – жорсткий, але пластичний, як більшість комерційних пластмас.

Важливо Вчені знайшли рослинну альтернативу молочним продуктам та яйцям

Як це вдалося

Дослідники застосували сполуки, що складаються з цукрових спиртів і мають жорстке кільце атомів. Мовиться про ізодід та ізоманід.

Матеріал на основі ізодіду продемонстрував:

міцність;

жорсткість;

пластичність.

Матеріал на основі ізоманіду продемонстрував:

міцність;

в'язкість;

еластичність.

За результатами експериментів, матеріали зберегли свої чудові механічні властивості після подрібнення та термічної обробки. Крім того, їх можна змішувати між собою та іншими пластиками для отримання нових матеріалів.

Фахівці зауважують, що тепер необхідно провести роботу зі зниження витрат на виробництво матеріалів та вивчення їхнього потенційного впливу на довкілля.

У довгостроковій перспективі цілком можливо, що ці види матеріалів можуть замінити пластмаси нафтохімічного походження, які не розкладаються у навколишньому середовищі,

– заявив професор Ендрю Дав.

Наразі команда розробників перебуває на етапі патентування технології. Наступний крок – пошук промислових партнерів, які зацікавлені у комерціалізації рішення.