Крім цього, новинка допомагає скоротити кількість харчових відходів, адже виробляється шляхом ферментації пивної дробини – побічного продукту пивоварної промисловості. За підрахунками, щороку на звалища потрапляє близько 39 мільйонів тонн цього продукту, що призводить до збільшення викидів парникових газів.

Цікаво Що треба знати, аби приготувати ідеальну яєчню: 3 ключові секрети

Перспективи розробки

Емульгатор – необхідний компонент для виробництва харчових продуктів, адже він допомагає стабілізувати комбінацію двох рідин, які важко змішуються. До прикладу, мовиться про олію та воду. Так, яєчний жовток часто використовується як емульгатор у майонезі.

Процес виготовлення продукту

Спершу пивна дробина ферментується. Згодом з продукту вилучають білки. Суміш висушують.

Готовий продукт придатний для виготовлення соусів, збитих вершків тощо. Експерти встановили, що майонез, виготовлений з використанням рослинного емульгатора: