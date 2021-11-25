Екоактивісти зібрали на берегах Дністра 100 мішків сміття

У селі Гораївка Хмельницької області відбулась екологічна акція "Прибери береги річки Дністер". В її мехах екоактивісти зібрали 100 мішків сміття.

Засновниця екологічної ініціативи "Прибери в горах" Інна Мазур заявила про катастрофічний рівень забруднення берегів. Мовляв, 1 мішок сміття можна зібрати в радіусі всього трьох кроків.

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Прибирання берегів Дністра

За два дні активісти всього зібрали близько 100 мішків сміття. Їм це вдалося зробити на відрізку берега протяжністю всього 250 метрів.

Засновниця екоініціативи підкреслила, що у вербі, яка росте попри берег, зараз впав рівень води, тож з'явилася можливість зібрати там сміття. Саме там його й було найбільше – цілий мішок на 3 квадратних метрах.

У радіусі п'ятнадцятити метрів – 4 мішки пластику й 1 мішок скла! Вас ще не вражають маштаби засміченості нашої природи? Тоді Вам до нас!

– наголосила Інна Мазур.



Активісти прибрали берег Дністра / Фото Інни Мазур

Публікація Інни Мазур:

Екоакція Прибери береги річки Дністер село Гораївка від ініціативного аполітичного екоруху "Прибери в Горах". За два дня ми зібрали близько 100 мішків сміття! 250 метрів берегу – 100 мішків!

У корчах, верба що росте попри берег у воді, (а зараз вода впала і є можливість повигрібвти звідти сміття) в радіусі 3-х кроків назбирується мішок сміття! У радіусі 15-ти метрів – 4 мішки пластику й 1 мішок скла!

Вас ще не вражають маштаби засміченості нашої природи? Тоді Вам до нас!

В неділю 28.11 четвертий виїзд на Бакоту. Це не наше сміття! Це наша Земля! Прибери береги Бакотської затоки (еко-акція#84).

Збираємо кошти на трансфер і мішки

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