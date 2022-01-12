Екологічна альтернатива: вчені запропонували новий спосіб виготовлення яєчного білка

Фінські вчені запропонували більш екологічний спосіб виготовлення яєчного білка. В основі методу – генномодифіковані мікроби.

Дослідження провели фахівці Гельсінського університету, Центру технологічних досліджень Фінляндії VTT та компанії Solar Foods. Виявилося, що запропонований спосіб має низку переваг.

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Деталі

Ключове завдання полягало у тому, щоб за допомогою генномодифікованих мікробів виробити овальбумін. Цей елемент є головним білком курячого яйця, на який припадає близько 65% загальної білкової маси.

У ході дослідження науковці встановили, що для вироблення білка за допомогою мікробів потрібна електроенергія. Відтак технологія є вигідною за тієї умови, якщо зростатиме кількість відновлюваних джерел енергії. Однак про виробництво яєчного білка таким способом у промислових масштабах наразі не йдеться.

Які переваги рішення