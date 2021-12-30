"Екошкола року": назвали 50 найбільш екологічних шкіл України
Джерело:School Recycling World
В Україні вперше склали національний рейтинг "Екошкола року", до якого увійшли 50 навчальних закладів. Усі вони разом зібрали та здали на переробку 91 тисячу 151 кілограм макулатури й тонни інших відходів.
До фіналу увійшли 50 навчальних закладів. Протягом усього року учасники успішно реалізували екологічні ініціативи, проводили онлайн та офлайн акції, кампанії, мобілізували ресурси та впроваджували систему правильного поводження з відходами.
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Успіхи фіналістів
Загалом 50 навчальних закладів зібрали у своїх проєктах 29 007 учасників для екологічних дій: учнівська молодь, педагогічний колектив, батьки та громада.
Разом зібрали та здали на переробку 91 151 кілограм макулатури, 10 293 кілограми пластику, 1 285 ілограмів ТетраПаку.
До пунктів прийому також передали 21 171 кілограм інших відходів: органіку, плівку, скло, жерстяні та алюмінієві банки, металобрухт, пластикові кришечки, відпрацьовані джерела живлення й навіть монетки.
Найекологічніші школи:
- Херсонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №32;
- Переяславська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (Київська область);
- Навчально-виховний заклад, ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія №6, Вінниця;
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №20, Вінниця;
- Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 (Полтавська область).