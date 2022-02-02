Передусім, колосальний успіх підприємства пов'язують з двома факторами – потужними ресурсами та блискучим людським потенціалом. Сьогодні "ягідною" справою займається майже 20% населення громади. Отримані прибутки дозволяють забезпечувати діяльність дитячих садочків та центру дозвілля.

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Об'єдналися й не прогадали

Коли люди об'єднуються задля спільної мети, їм під силу будь-які виклики. Ба більше, серед переваг волинян: вдале розташування, досвід місцевих мешканців та збільшення території в ході децентралізації.

Місцеве населення вже давно прагнуло займатися підприємництвом та вирощуванням ягід. Жодних сумнівів у нас не було. А ще наша земля — унікальна. Понад 65% території громади — це ліси, а така місцевість — ідеальна для вирощування ягід,

– зазначив заступник сільського голови Олексій Гнатюк.

Ягоди, що вирощують на Волині / Фото Програма "U-LEAD з Європою"

Крім того, підприємство забезпечило нові робочі місця й повернуло на Волинь талановиту молодь. Тепер не обов'язково їхати за кордон, аби заробити на гідне життя. "Інвестори орендують наші землі та вкладають кошти у вирощування ягід. Ми, як громада, отримуємо прибуток", – додає пан Гнатюк. Заробляють й місцеві комунальники, які допомагають обробляти землю.

На виробництві ягід громада зупинятися не планує. Мовиться також про створення туристичного кластеру та виробництво альтернативного джерела енергії — тріски.