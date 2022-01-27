Українка Олена Бур'ян наважилася зробити крок у невідомість та запустила свій бізнес. Вона переконана, що великі справи починаються з маленької мрії. Сьогодні жінка – власниця магазину стильного чоловічого одягу.

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Як це було

Безперечно, майбутня бізнесвумен усвідомлювала усі супутні складнощі розвитку власної справи у прифронтовій зоні: близькість до лінії розмежування, проблеми з кредитуванням, нестача робочих рук та замовлень. Однак віра у свою ідею та впевненість в успіху були сильніші.

Все почалося у 2014 році, коли швейна фабрика у Попасній припинила своє існування. Жінка була співробітницею підприємства, без роботи залишилися й чимало її колег. Олена не побоялася позичити грошей у родичів та друзів на свій "стартап". Їй зробилося декілька кроків, аби досягти мети:

облаштувати швейний цех у приміщенні колишнього спортивного залу, а з часом – встановити у ньому систему вентиляції та кондиціонування;

закупити швейні машинки;

заручитися допомогою від міжнародних організацій та придбати нове обладнання.

Купують українці та французи

Один з секретів успіху бізнесу Олени полягає у поєднанні доступної ціни та високої якості. Товари українського виробництва популярні й за кордоном – їх експортують до Франції. В асортименті бренду: блузи, спідниці, штани та дитячий одяг. Наразі обсяги виробництва сягають понад сто виробів на добу.