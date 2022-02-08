У Франції варять пиво нетрадиційного кольору з мікроводоростями

Пивоварня у Франції почала готувати пиво нетрадиційно кольору – синього. Що цікаво, барвник використовують органічний, і він навіть корисний для здоров'я.

Щодо користі для здоров'я – у цьому запевняють самі пивовари. Щоправда, вони також визнають, що незвичайний колір може не всім подобатися – хоча би на перший погляд.

Цікаво Духмяна та пухка: усе про українську булочку для бургерів МакДональдз

Незвичайне пиво

Синій колір пиво отримує не завдяки синтетичним барвникам, а через вміст мікроводоростей – спіруліни. Пивовари кажуть, що незвичний колір приваблює клієнтів, які зазвичай незнайомі зі спіруліною.

Вони приходять до нас у магазин за цим синім пивом, а потім відкривають для себе увесь всесвіт цих продуктів, їхню користь для здоров'я,

– розповідає представник компанії Etika Spirulina Ксав'є Деланнуа.

Втім, пивовари додають у пиво не звичайну спіруліну, а лише її частину – спеціальний пігмент. Він називається фікоціанін і має темно-синій колір, чим розфарбовує пиво.

Пивовари відзначають: синій колір дещо збиває збиває з пантелику, адже мозок очікує певних смакових ноток у пиві. Втім, це звичайний індійський пейл-ель (IPA) – легке пиво з властивим ароматом.



Пиво Etika Spirulina синього кольору / Фото Fooshya