Під час пандемії коронавірусу в 2020 році людям стало ризиковано відвідувати заклади харчування та навіть супермаркети. Обмеження в харчуванні змушували людей готувати більше їжі вдома, часто з основних продуктів харчування.

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Упродовж наступного року вони змінили багато своїх звичок і навчилися дбати про себе в будь-який період. Розповідаємо про найпоширеніші фудтренди 2021 року.

Більш корисна їжа

Ризики COVID-19 змусили людей більше цікавитися здоровою їжею, яка б покращувала роботу імунної системи.

Попит на продукти харчування та напої рослинного походження продовжував зростати. Багато ресторанів додавали в меню нові, більш корисні страви. Наприклад, ресторани швидкого обслуговування McDonald’s запустили новий бургер з котлетою рослинного походження.

Домашня кухня

У 2021 році набагато більше людей почали створювати "ресторан" вдома. Вони готували їжу самі або ж замовляли цілі запаковані набори ресторанного бренду.

Багато споживачів придбали побутову техніку, щоб полегшити приготування їжі під час пандемії. Наприклад, мультиварки за останній рік зросли в продажі удвічі.

Екологічність

Люди невпинно вчаться не засмічувати навколишнє середовище і звертають увагу на екологічність. Наприклад, з міркувань безпеки багато споживачів припинили використовувати одноразові стакани.

Американська компанія з виробництва харчових технологій наголошує, що майже дві третини споживачів хочуть, щоб їхній вибір продуктів харчування мав позитивний вплив на навколишнє середовище.

Багато українських компаній теж підхопили тренд екофрендлі й знайшли альтернативу пластиковим пакетам. Зокрема, українська zero waste компанія COOLECO запропонувала своїм клієнтам пакети з кукурудзяного крохмалю.