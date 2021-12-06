Во время пандемии коронавируса в 2020 году людям стало рискованно посещать питание и даже супермаркеты. Ограничения в питании заставляли людей готовить больше еды на дому, часто из основных продуктов питания.

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В течение следующего года они изменили многие свои привычки и научились заботиться о себе в любой период. Рассказываем о самых распространенных фудтрендах 2021 года.

Более полезная еда

Риски COVID-19 заставили людей больше интересоваться здоровой пищей, которая улучшала бы работу иммунной системы.

Спрос на продукты питания и напитки растительного происхождения продолжал расти. Многие рестораны добавляли в меню новые, более полезные блюда. К примеру, рестораны быстрого обслуживания McDonald's запустили новый бургер с котлетой растительного происхождения.

Домашняя кухня

В 2021 году гораздо больше людей начали создавать "ресторан" дома. Они готовили еду сами или заказывали целые упакованные наборы ресторанного бренда.

Многие потребители приобрели бытовую технику, чтобы облегчить приготовление пищи во время пандемии. К примеру, мультиварки за последний год выросли в продаже вдвое.

Экологичность

Люди неустанно учатся не засорять окружающую среду и обращают внимание на экологичность. Например, из соображений безопасности многие потребители перестали использовать одноразовые стаканы.

Американская компания по производству пищевых технологий отмечает, что почти две трети потребителей хотят, чтобы их выбор продуктов питания оказал положительное влияние на окружающую среду.

Многие украинские компании тоже подхватили тренд экофрендли и нашли альтернативу пластиковым пакетам. В частности, украинская zero waste компания COOLECO предложила своим клиентам пакеты из кукурузного крахмала.