"Гендерна рівність у спорті": українців запрошують взяти участь у цікавій лекції
17 жовтня 2021 , 21:32Читать новость на русском
Джерело:"Гурт"
Для українців проведуть лекцію на тему "Гендерна рівність у спорті". Освітня ініціатива відбудеться у межах #FootballPeople weeks.
Серед запрошених менторів – спортивні журналісти/ки, чинні спортсмени/ки та громадські діячі/ки. Експерти поділяться своїми поглядами на сучасний стан футболу, а учасники зможуть поставити їм запитання.
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Що відомо
#FootballPeople weeks – це соціальна кампанія, яка прагне зменшувати нерівність у футболі. Мета заходів, у яких щороку беруть участь близько 150 000 людей у 50 країнах світу, сприяти суспільним змінам. Кампанія ініційована організацією FARE network.
Football Against Racism in Europe (FARE)Організація, що бореться проти расизму і ксенофобії у європейському футболі. Вона була заснована у 1999 році (Відень, Австрія). Мережу підтримують UEFA, FIFA і Європейська комісія.
Безкоштовну лекцію зможуть прослухати 20 обраних учасників. За результатами навчання вони отримують відповідні сертифікати. Старт – 19 жовтня о 18:00. Захід пройде у режимі онлайн через додаток Zoom. Щоб стати учасником, необхідно заповнити анкету за посиланням.