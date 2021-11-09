Глобальне потепління призведе до різкого скорочення ВВП третини держав, – дослідження

Нові дослідження показали, що світова економіка моеж неабияк постраждати через глобальне потепління. Так, очікується, що через зростання температур на Землі щонайменше 65 вразливих країн зазнають величезного скорочення економіки.

За прогнозом, при прогріванні на 2,9 градуса за Цельсієм ці 65 країн втратять щонайменше 64% ВВП до 2100 року. Ще до 2050 року вони втрачатимуть у середньому 20%.

Цікаво Нове життя використаним матеріалам: як МакДональдз розвиває рециклінг

Невтішні прогнози

Різке падіння ВВП очікує ці країни навіть у разі, якщо дещо стримати потепління. Якщо обмежити зростання до 1,5 градуса за Цельсієм, то до 2050 року вони в середньому втратять 13% і 33% – до 2100 року.

Доповідь засвідчує, що понад третина країн світу потребує негайної допомоги для надання економікам стійкості, яка дасть змогу витримати наслідки глобального потепління – аномальну спеку, посуху, повені та шторми.

Хто постраждає найбільше