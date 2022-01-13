У Глухові школярі облаштували креативні годівнички для птахів

У холодну пору підгодівля птахів є надзвичайно актуальним питанням. Тож глухівські школярі об'єдналися задля створення годівничок.

До процесу члени гуртка "Любителі домашніх тварин" підійшли нестандартно. Так, вони створили пряники-зерновушки, годівниці зі шкурки апельсина, намисто із сухофруктів.

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Важлива місія

Екологи-натуралісти зауважують, що підгодівля птахів взимку – це про захист тварин. Існують думки, що люди не мають втручатися у природні процеси виживання птахів. Однак гуртківці вважають інакше.

Цивілізація вже і без того занадто втрутилася в ці процеси й забрала у птахів безліч природних місць для існування та пошуку харчів. І зараз ми дійсно можемо частково виправити ситуацію,

– говорить керівниця гуртка Яна Темченко.

Учні доклали максимум зусиль, аби створити креативні годівнички. Вони є напрочуд самобутніми!

Як глухівські школярі створювали годівнички / Фото "7 днів Глухів"