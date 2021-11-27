У Харкові на старому сміттєзвалищі висадили тисячі дерев і кущів

У Харкові триває завершальний етап рекультивації Дергачівського полігону твердих побутових відходів, поки на новому добудовують сміттєпереробний комплекс. Комунальники разом з активістами висадили тут дерева й кущі.

Саме озеленення й стало завершальним етапом рекультивації старого полігону. Про це розповів директор КП "Муніципальна компанія з поводження з відходами" Юрій Суярко.

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Рекультивація старого полігону

Раніше для запобігання потраплянню полігонного газу в атмосферу його вкрили геомембраною, зверху вклали шар фільтрації та насипали ґрунт.

Крім комунальників, до акції долучилися екоактивісти, студенти Національного технічного університету "ХПІ" та Харківської національної академії міського господарства імені Бекетова.

Загалом заплановано висадити саджанці 2,6 тисячі ялівцю та 200 спіреї, а також 620 саджанців тополь. Площа садіння становить 13 гектарів.

В Україні рекультивацію такого масштабу не робив жоден полігон. Впевнений, що для багатьох ми станемо прикладом. Ми вийшли на фінішну пряму. За допомогою рослин ми не лише зміцнимо схили колишнього полігону, а й зможемо значно покращити якість повітря – збагатити його киснем та іншими корисними речовинами,

– розповів Юрій Суярко.

Також він нагадав, що на рекультивованому полігоні планується збудувати всесезонну гірськолижну трасу. Наразі розробляється проєктна документація та ведуться переговори з потенційними партнерами.

Рекультивація Дергачівського полігону: дивіться фото