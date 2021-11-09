Heinz виготовила кетчуп з помідорів, вирощених на "марсіанському" ґрунті

9 листопада 2021 , 22:14
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Джерело:

New York Post

Компанія Heinz виростила помідори на ґрунті, який максимально наближений до марсіанського реголіту. З них виготовили кетчуп та відправили його у космос.

Отримані знання фахівці використовуватимуть й надалі. Зокрема, для виконання зобов'язань щодо вирощування екологічно чистих культур.

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Як це вдалося

Експеримент провели у теплиці Технологічного інституту Флориди. Вона отримала назву "Червоний дім", адже вона повністю імітувала марсіанські умови. Вчені переконані, що їх методи можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур на Землі в умовах зміни клімату та деградації ґрунтів.

Кетчуп Marz Edition має ідентичний до традиційного смак та аромат. Ба більше, його перевірили у космосі – на висоті 35,4 кілометра при температурі -34 градуси за Цельсієм. "Знайомий смак дуже важливий для добробуту та морального духу під час довгої космічної місії",  відзначив колишній астронавт NASA Майк Массіміно. Він додав, що гарний соус міг покращити навіть абсолютно несмачну страву. 

 

 

 

Автор: Катерина Сердюк