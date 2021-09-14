Хлопчик займався будиночком на дереві впродовж декількох років. Цього року йому вдалося його добудувати. Після того, як його творіння виставили на Airbnb у травні, хлопчик отримав 21 бронювання.

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Працювати над проєктом хлопчик розпочав у віці 6 років. Вражає, але він частково профінансував будівництво. Він ділить прибуток з матір'ю, а свою частку віддає на благодійність з метою допомоги місцевим сім'ям.

Як це вдалося

Про будиночок на дереві Елі мріяв з дитинства. Проте мама попередила хлопчика, що для цього потрібні кошти.

Проєкт був спрямований на те, щоб розширити його розуміння математики, створення та покупки речей, та навчити спілкуватися з людьми,

– відзначила мати хлопчика Рейчел.

Тож хлопчик розпочав займатися ремісничою справою. Йому вдалося заробити 4 800 доларів, продаючи рамки для картин, магніти та інше. Усі кошти хлопчик вклав у реалізацію свого задуму. Ба більше, він просив родичів та навіть Санту дарувати гроші на Дні народження й Різдво, аби назбирати 10 000 доларів на плитку, черепицю та фанеру. Ще 9 000 доларів інвестувала мати Елі.

Рейчел згадує, як хлопчик сказав: "Я хочу виставити свій будиночок на дереві на Airbnb наступного року. Прибуток ми поділимо 50/50".

Батько Елі – ландшафтний дизайнер. Саме він допоміг хлопчику навчитися користуватися інструментами, будувати стежки, вимірювати й розпилювати деревину.

Що відомо про будиночок

Заміський будинок вміщує чотири особи. У будиночок на дереві є:

вітальня з телевізором, диваном і каміном;

два односпальні ліжка на горищі;

зона кухні з чайником, мініхолодильником та плитою;

ванна кімната з туалетом;

тераса, гойдалки та батут.

Біля будиночка є зона для багаття, а також гості можуть скористатися приладдям для барбекю. Неподалік розташований спуск, який веде до озера.

Мета хлопчика – творити добро

Елі використовує свою частку прибутку для проведення благодійних акцій для місцевої громади. Хлопчик збирається нагодувати 10 сімей на День Подяки. Після цього він хотів би провести з ними час у Fun Factory, де є картинги та аркади. Крім того, юний підприємець заощаджує кошти, аби виділити по 20 – 30 доларів для дітей. Так, вони зможуть придбати собі іграшки у магазині Walmart.

Будиночок на дереві, змайстрований 9-річним хлопчиком / Фото Airnb