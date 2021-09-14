Мальчик занимался домиком на дереве в течение нескольких лет. В этом году ему удалось его достроить. После того как его творение выставили на Airbnb в мае, мальчик получил 21 бронирование.

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Работать над проектом мальчик начал в возрасте 6 лет. Поразительно, но он частично профинансировал строительство. Он делит прибыль с матерью, а свою долю отдает на благотворительность с целью помощи местным семьям.

Как это удалось

О домике на дереве Эли мечтал с детства. Однако мама предупредила мальчика, для этого нужны средства.

Проект был направлен на то, чтобы расширить его понимание математики, создания и покупки вещей, и научить общаться с людьми,

– отметила мать мальчика Рейчел.

Поэтому мальчик начал заниматься ремесленничеством. Ему удалось заработать 4 800 долларов, продавая рамки для картин, магниты и прочее. Все средства мальчик вложил в реализацию своего замысла. Более того, он просил родственников и даже Санту дарить деньги на Дни рождения и Рождество, чтобы собрать 10 000 долларов на плитку, черепицу и фанеру. Еще 9 000 долларов инвестировала иметь Эли.

Рейчел вспоминает, как мальчик сказал: "Я хочу выставить свой домик на дереве на Airbnb в следующем году. Прибыль мы поделим 50/50".

Отец Эли – ландшафтный дизайнер. Именно он помог мальчику научиться пользоваться инструментами, строить тропы, измерять и распиливать древесину.

Что известно о домике

Загородный дом вмещает четыре человека. В домике на дереве есть:

гостиная с телевизором, диваном и камином;

две односпальные кровати на чердаке;

зона кухни с чайником, минихолодильником и плитой;

ванная комната с туалетом;

терраса, качели и батут.

У домика есть зона для костра, а также гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. Неподалеку расположен спуск, ведущий к озеру.

Цель мальчика – творить добро

Эли использует свою долю прибыли для проведения благотворительных акций для местного населения. Мальчик собирается накормить 10 семей на День Благодарения. После этого он хотел бы провести с ними время в Fun Factory, где есть картинги и аркады. Кроме того, юный предприниматель экономит средства, чтобы выделить по 20 – 30 долларов для детей. Так, они смогут приобрести себе игрушки в магазине Walmart.

Домик на дереве, который смастерил 9-летний мальчик / Фото Airnb