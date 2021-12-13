За рік з'явилися 73,7 гектара нових лісів на землях, де вони раніше не росли. Значну частину посадили вже восени.

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Майже 3 мільйони дерев

Так, протягом 2021 року в Хмельницькій області висадили майже 3 мільйони дерев на 809 гектарах землі. Хоча ще на початку року планували удвічі менше.

Крім створення нових, також в області активно доповнювали вже існуючі лісові культури. Ці роботи за одинадцять місяців виконали на площі 1 257 гектарів.

У розсадниках при річному завданні у 2,9 гектара висіяли насіння на площі 5,5 гектара. Підприємства Хмельницького ОУЛМГ більш ніж вдвічі наростили заготівлю насіння різних порід дерев. Його запасли майже 50 тонн.

Висадка дерев в Україні