За год появилось 73,7 гектара новых лесов на землях, где они раньше не росли. Значительную часть посадили уже осенью.
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Почти 3 миллиона деревьев
Так, в 2021 году в Хмельницкой области высадили почти 3 миллиона деревьев на 809 гектарах земли. Хотя еще в начале года планировали вдвое меньше.
Кроме создания новых, также в области активно дополнялось уже существующие лесные культуры. Эти работы за одиннадцать месяцев выполнили на площади 1 257 гектаров.
В питомниках при годовом задании в 2,9 гектара выседали семена на площади 5,5 гектара. Предприятия Хмельницкого ОУЛМХ более чем вдвое нарастили заготовку семян разных пород деревьев. Его запасли около 50 тонн.
Высадка деревьев в Украине
- В Украине высадка деревьев особенно активизировалась в последние месяцы. Это происходит в рамках программы президента "Зеленая страна".
- Программа предусматривает план высадки 1 миллиарда новых деревьев в течение 3 лет. Кроме того, за десять лет площадь лесов в Украине должна вырасти на 1 миллион гектаров.