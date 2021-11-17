Художник створює мурали, аби привернути увагу до зміни клімату

Вуличний художник з Угорщини створює мурали, які акцентують увагу на кліматичній кризі. Один із них прикрасив стіну у Глазго (Шотландія), де проводився Кліматичний саміт ООН 2021 року.

25-річний Даніель Рупашов впродовж тривалого часу займається поясненням важливості турботи про екологію широкому загалу. Його шлях – мистецтво.

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Мета

Команда Artivist Network вже багато років приїжджає на COP (Кліматичний саміт ООН). Щоразу – це нова точка планети. За роки діяльності колектив відвідав Нью-Йорк (де були підписані Паризька угода), Бонн, Мадрид та Катовіце.

Гасло екоактивістів: "Створюй, з'єднуй, руйнуй". Вони прагнуть залишати свій слід за допомогою мистецтва, яке привертатиме увагу до зміни клімату та наслідків цього процесу.

Активісти створюють простір, надають безкоштовні матеріали та допомагають охочим зробити витвори мистецтва для демонстрації.

Щороку ми знаходимо місце для муралу під час COP, аби залишити щось постійне та символічне. Це змушує задуматися після переговорів. Люди не мають забувати, що це сталося у їхньому місті,

– розповів художник.

Про мурал

Цього року одна з робіт з'явилася на Хейберн-стріт. Поряд розташований магазин без відходів.

"Це місце справді гармоніює з темою, про яку я пишу – переробка відходів. Переробка – це те, що змушує людей у ​​західних суспільствах почуватися комфортніше стосовно свого споживання. Але велика кількість наших пластикових відходів зрештою викидається на звалища в Азії, і їм доводиться вирішувати цю проблему", – вважає хлопець.

Мурал у Глазго / Фото Б'янка Ченкі

Художник застосовує акрил, аерозольну фарбу і великий плакат. Малюнок охоплює близько 5 квадратних метрів. "Не монументально, але все ж таки привертає увагу", – додає Даніель.

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Крім того, Даніель не любить поспішати у своїй роботі. "Люди хочуть прийти та побалакати. Якщо їм вдасться зустрітися з художниками й зрозуміти, чому створюється ця картина та яка її концепція, вони відчують, що вона належить їм набагато більше. Для мене це справді важливо", – ділиться екохудожник.

Активіст розповідає, що в рідній Угорщині не відчуває серйозного ставлення уряду до кліматичної кризи. Натомість Шотландія дуже прогресивна у контексті цілей до 2050 року.