Ідеальний зимою: смачний чай з обліпихи, апельсина й меду
1 грудня 2021 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:BBC
У перші прохолодні дні зими найкраще допоможе зігрітися смачний і вітамінний чай – зі скибкою апельсина, ароматом кориці і ягодами обліпихи. Чай з обліпихи дуже просто і швидко можна приготувати вдома.
Чай з обліпихи є корисним, адже зберігає більшість нутрієнтів свіжих ягід. Це прекрасне джерело вітамінів, антиоксидантів, амінокислот, жирних кислот і мінералів.
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Інгредієнти
- Обліпиха – 100 грамів,
- Вода – 500 мілілітрів,
- Апельсин – 1 штука,
- Мед – 1 чайна ложка,
- Кориця – 1 паличка або мелена на кінчику ножа.
Обліпиховий чай з апельсином / Фото Getty Images
Спосіб приготування
- Якщо використовуєте свіжу обліпиху, промийте її та просушіть. Якщо берете морожену – попередньо дайте постояти 15 – 30 хвилин у теплі.
- Засипати ягоди в заварник, розімнути товкачиком або макогоном. Якщо такого кухонного начиння у вас немає, використайте просту ложку або інші підручні засоби.
- З половини апельсина вичавити сік, влити у заварник. За бажанням сюди ж можна натерти на дрібній терці і цедру апельсина.
- Додати паличку кориці або всипати мелену корицю. Залити окропом, закрити кришкою і залишити настоятися 10 хвилин.
- Чай розлити в чашки, додати скибочки апельсин і мед. Єдине застереження – не переборщіть із медом. Інакше вийде обліпиховий сироп.