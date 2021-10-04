Індійська компанія Slice ввела триденний робочий тиждень: чим продиктоване рішення

Фінтех-стартап Slice тестує триденний робочий тиждень. В межах програми Code In three компанія запропонує співробітникам повну ставку та можливість віддаленої роботи.

Взяти участь у програмі зможуть інженери, менеджери з продуктів та дизайнери. Члени команди зможуть отримувати 80% від поточної ставки. Ба більше, навіть якщо робочий час обмежений 20 – 25 годинами на тиждень – запропоновані пільги співробітникам не скорочуються.

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Чому прийняли таке рішення

Головна мета Slice – надати команді гнучкість та засоби для інновацій. У компанії пояснюють, що рішення сприятиме більш активному залученню талановитих співробітників.

"Існує велика група цілеспрямованих і конкурентоспроможних людей, які хочуть працювати над цікавими проєктами, але їм важко знайти та підтримувати баланс", – відзначив Раджан Баджадж, засновник і генеральний директор Slice.

Наразі у компанії працює 450 співробітників. Наступного року до команди мають намір запросити ще 100 фахівців, а за 5 років – 1 000 осіб.

Slice – стартап, який випускає кредитки, орієнтовані на молодь. Серед переваг: реєстрація менше ніж за хвилину, кешбек та кілька варіантів оплати. У вересні 2021 року компанія випустила 110 000 карток, увійшовши до числа провідних операторів країни. Спонсорами виступають Gunosy Capital (Японія) і Blume Ventures (Індія).