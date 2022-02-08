Ісландія має намір припинити китобійний промисел: коли це станеться
Джерело:The Guardian
Сьогодні Ісландія є однією з небагатьох країн, яка досі займається полюванням на китів з комерційною метою. Нещодавно влада заявила, що країна відмовиться від китобійного промислу до 2024 року.
Японія, Норвегія та Ісландія регулярно піддаються критиці з боку екоактивістів, які переконані, що китобійний промисел є неприпустимим. Проте основною причиною рішення стало падіння попиту на китове м'ясо.
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"Існує мало доказів того, що ця діяльність приносить будь-яку економічну вигоду", – зауважують представники влади.
Що відомо
Згідно з щорічними квотами на 2019 – 2023 роки, в Ісландії дозволяють відстрілювати:
- 209 фінвалів – другий за величиною вид на планеті (після синього кита);
- 217 малих полосатиків – один з найдрібніших видів.
Але за останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів. Ба більше, один з них назавжди відмовився від такої діяльності у 2020 році.Для порівняння: Відомо, що у 2018 році було вбито 146 фінвалів та 6 малих полосатиків. Натомість за 2019 – 2021 було відстріляно лише одного малого полосатика.
З чим пов'язане падіння попиту
- Попит на ісландське китове м'ясо почав стрімко падати після того, як Японія повернулася до комерційного китобійного промислу у 2019 році. Раніше Ісландія постачала продукт на японський ринок.
- Діяльність стала занадто дорогою, адже було розширено заборонену для рибальства прибережну зону. Тоді китобої були змушені піти ще далі від берега.
- Вимоги безпеки до імпортованого м'яса були суворішими, ніж до місцевих продуктів. Це ускладнювало експорт з Ісландії.
- Вплинули й обмеження в умовах пандемії COVID-19, через які ісландські заводи з переробки китового м'яса не могли працювати у звичному режимі.
Зауважимо, Ісландія відновила комерційний китобійний промисел у 2006 році, попри мораторій 1986 року.