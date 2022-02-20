Існують три типи працівників: спробуйте впізнати себе

Вчені поділяють працівників на три загальні категорії. Вони не взаємовиключають одна одну, але вважається, що на кожну з них припипадає приблизно третина працівників. А ви зможете впізнати серед цих категорій себе?

Кар'єрний розвиток у сучасному розумінні практично завжди пов'язаний з численними питаннями – яку роботу обрати, чи варто звільнятися з компанії та йти до конкурентів, як просуватися по кар'єрі тощо. Щоб дати відповідь, необхідно розібратися у власній мотивації.

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Перш ніж прийняти рішення щодо кар'єри, варто оцінити, які фактори для вас найважливіші. Вчені вважають, що є три типи працівників:

ті, хто розглядає роботу як "просто роботу",

ті, хто ставляться до неї як до "вищого покликання",

ті, хтоо бачать у ній "кар'єру".

Як й особистість, ваші уподобання рідко змінюються з часом. Знаючи своє ставлення до роботи, легко визначитися з майбутнім місцем.

Кіра Шабрам, професор менеджменту Вашингтонського університету, яка вивчає профорієнтацію, спробувала розібрати різні класифікації та пояснити, чому вони важливі.

"Моя робота – це просто моя робота"

Протягом більшої частини історії основною причиною для роботи була заробітна плата. Часто, наприклад, люди обирали ту ж професію, що й їхні батьки. Такі люди просто отримували зарплату й лягали спати.

Очевидно, що з часом робота змінилася, але для багатьох це, як і раніше, насамперед угода. Ці люди мають те, що вчені називають "орієнтацією на роботу".

Робота може бути для них приємною, але це не основна мета. Насамперед, вона допомагає оплачувати життя, яким люди насолоджуються у вільний час.

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"Моя робота – моє покликання"

Ідея роботи як вищого покликання, що колись існувала серед духовенства, бере свій початок у протестантській реформації. Вони міркували, що будь-кого може бути покликання, якщо робота має сенс, тому що вона прославляє Бога.

З тих пір релігійний зв'язок у багатьох професіях був втрачений, але нове ставлення до роботи надало нового значення деяким формам праці. "Робота має сенс, тому що ти захоплений нею".

Втім, це часто призводить до емоційного вигоряння та розчарування коли повсякденна робота менш ідеальна, ніж передбачалося, або коли галузеві структурні проблеми, як-от низька заробітна плата, чинять тиск на професіоналів.

"Моя робота – моя кар'єра"

Після промислової революції люди вперше почали замислюватися про географічну та соціальну мобільність. Саме так з'явилась кар'єрна орієнтація.

Це проявляється в тому, що співробітники докладають великих зусиль, щоб отримати глибші знання, нагромаджувати статус або багатство. Або й те, й інше.

Вчені відзначають, що людина може бути орієнтована працювати за покликанням або заради грошей, та незалежно від цього кар'єра може мати для неї велике або мале значення.