Родини бурих ведмедів – мама Діна та три її дитини: Надя, Мир і Маша – проживають у центрі реабілітації Галицького національного природного парку. На території вольєру розташовано дві камери, які передають зображення у режимі реального часу.

Що відомо

До центру клишоногих привезли з Херсону, де їх утримували у неналежних умовах. Для тварин облаштували 2 вольєри та 4 штучні барлоги.

Відеоспостереження встановили учасники громадської організації "Еко-Галич" за підтримки фонду Winton Foundation for the Welfare of Bears. Саме представники цих організацій доклали максимум зусиль, аби покращити життя пухнастим чотирилапим.

