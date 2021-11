Семья бурых медведей – мама Дина и три ребенка: Надя, Мир и Маша – проживают в центре реабилитации Галицкого национального природного парка. На территории вольера расположены две камеры, которые передают изображение в режиме реального времени.

Что известно

В центр косолапых привезли из Херсона, где их содержали в ненадлежащих условиях. Для них обустроили 2 вольера и 4 искусственных берлоги.

Видеонаблюдение было установлено участниками общественной организации "Эко-Галич" при поддержке фонда Winton Foundation for the Welfare of Bears. Именно представители этих организаций приложили максимум усилий, чтобы улучшить жизнь пушистым четырехлапым.

Медведи в прямом эфире: смотрите видео