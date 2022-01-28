Ізраїль передав допомогу Вінницькій обласній дитячій інфекційній лікарні

Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня отримала допомогу від посольства Ізраїлю в Україні. Мовиться про десятки тисяч засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів.

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський наголосив, що боротьба проти COVID-19 – це проблема, яку можна вирішити лише спільними зусиллями. Він особисто був присутнім, коли передавали допомогу.

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Що передали вінницьким медикам:

маски;

щитки;

рукавички;

халати;

шприци;

крапельниці

та інше.

За словами Бродського, окрім лікарні у Вінниці, його країна передасть допомогу й до Умані та Ужгорода – також в інфекційні лікарні. "Сподіваємось, що допомога буде корисною і своєчасною", – наголосив дипломат

Вінницька лікарня отримала допомогу від Ізраїлю / Фото ОДА