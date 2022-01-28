Ізраїль передав допомогу Вінницькій обласній дитячій інфекційній лікарні
28 січня 2022 , 23:57Читать новость на русском
Джерело:Вінницька ОДА
Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня отримала допомогу від посольства Ізраїлю в Україні. Мовиться про десятки тисяч засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів.
Посол Ізраїлю Міхаель Бродський наголосив, що боротьба проти COVID-19 – це проблема, яку можна вирішити лише спільними зусиллями. Він особисто був присутнім, коли передавали допомогу.
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Що передали вінницьким медикам:
- маски;
- щитки;
- рукавички;
- халати;
- шприци;
- крапельниці
- та інше.
За словами Бродського, окрім лікарні у Вінниці, його країна передасть допомогу й до Умані та Ужгорода – також в інфекційні лікарні. "Сподіваємось, що допомога буде корисною і своєчасною", – наголосив дипломат
Вінницька лікарня отримала допомогу від Ізраїлю / Фото ОДА