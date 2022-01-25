Зазначається, що вартість книги складає 325 гривень. Організатори ініціативи прагнуть продати 3200 екземплярів, аби досягти поставленого завдання.

Важливо Українцям пропонують віддати непотрібні подарунки на благодійність: як це зробити

Велика мета

Благодійна ініціатива спрямована на підтримку хворих діток. Так, усі зібрані кошти підуть на придбання апарату для плазмоферезу "Гемофенікс", який коштує 775 000 гривень. Його нададуть Західноукраїнському дитячому медичному центру. Техніка є вкрай важливою, адже зможе допомогти у порятунку 50 дітей щороку.

Хто взяв участь

Серед авторів, які долучилися до написання збірки, такі відомі українці:

співачка Оксана Муха із сестрою Уляною;

співачка та ведуча Наталка Карпа;

музикант та саундпродюсер Роман Черенов (Morphom);

Олександр Фоззі Сидоренко (учасник гурту "ТНМК")

письменниці Яна Навна, Анна Софіна, Анна Дьоміна, Наталія Дмитрієва;

фотографиня і блогерка Світлана Кравс разом із підписницею Марічкою Стечкевич;

актор і телеведучий Олег Пригода;

радіоведуча та авторка книг для мам і дітей Міла Ярошевич.

Зверніть увагу! Стати частиною благої справи напрочуд легко. Ви отримуєте неймовірно цікаву книгу, а інші – шанс на життя. Замовити збірку можна за посиланням.

Повний текст публікації:

СЬОГОДНІ ВИЗНАЧНИЙ ДЕНЬ!

Ми оголошуємо попередній продаж нашої благодійної збірки "Подаруй казку"!

Ох, скільки зусиль, скільки годин роботи, скільки добрих сердець відгукнулось на наші прохання!

Адже все заради благої мети

А саме, придбати апарат для плазмоферезу "Гемофенікс" для Західноукраїнського дитячого медичного центру вартістю 775 000 грн, який рятуватиме понад 50 діток щороку!

Для досягнення мети нам потрібно продати 3200 книг! Станьте і ви частинкою цієї доброї справи, як і наші казкові автори:

співачка Оксана Муха із сестрою Уляною

співачка та ведуча Наталка Карпа

музикант та саундпродюсер Роман Черенов (Morphom)

Олександр Фоззі Сидоренко (учасник гурту "ТНМК")

письменниці Яна Навна, Анна Софіна, Анна Дьоміна, Наталія Дмитрієва

фотографиня і блогерка Світлана Кравс разом із підписницею Марічкою Стечкевич

актор і телеведучий Олег Пригода

радіоведуча та авторка книг для мам і дітей Міла Ярошевич

Ви всі надзвичайні! Дякуємо вам

Ви можете придбати збірку за посиланням в описі профілю саме зараз і отримати її після 10 січня!

Вартість 325 грн.

Підтримайте нас, розкажіть про проєкт друзям, знайомим! Станьте одним з 3200 благодійників!

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