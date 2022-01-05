У Каліфорнії деревні відходи перероблятимуть на водень
5 січня 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:H2 View
Стартап у галузі кліматичних технологій Mote перероблятиме деревні відходи у водневе паливо. Відповідне підприємство побудують у Каліфорнії.
Очікується, що потужності заводу дозволять переробляти 7 тисяч тонн водню на рік. Запуск виробництва запланований на 2024 рік.
Цікаво Де у Києві можна здати новорічні ялинки на утилізацію: адреси пунктів
Що відомо
Mote співпрацюватиме з багатонаціональною інженерно-будівельною фірмою Fluor Corporation та компанією з відновлюваних джерел SunGas Renewables.
Наша новаторська технологія безпосередньо підтримує Каліфорнію у досягненні цілей вуглецевої нейтральності,
– відзначив співзасновник і генеральний директор Mote Мак Кеннеді.
Серед ключових переваг виробництва водню:
- прискорення переходу на чисту енергію;
- запобігання потраплянню мільйонів тонн відходів на звалища або їхньому спалюванню на відкритому повітрі.
Це може вас зацікавити – Як правильно сортувати сміття: дивіться відео