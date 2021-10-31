Канада передасть на благодійність 200 мільйонів доз вакцин проти COVID-19
31 жовтня 2021 , 21:44Читать новость на русском
Джерело:"Укрінформ"
Канада оголосила про намір спрямувати на благодійність вакцини проти коронавірусу. Щонайменше 200 мільйонів доз країна передасть до кінця 2022 року.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Рішення прийняте у межах першого дня саміту G20.
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Деталі
За словами Трюдо, Канада пожертвує вакцини механізму COVAX. Загальна кількість – 200 мільйонів доз. Зокрема, 10 мільйонів доз вакцини Moderna передадуть негайно.
Крім того, країна виділить:
- 15 мільйонів доларів – на створення Центру передачі технологій у Південній Африці з метою збільшення світових потужностей із виробництва mRNA вакцин;
- 70 мільйонів доларів – на покращення логістики розповсюдження вакцин у світі.