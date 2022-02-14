Китайські вчені створили екологічний пластик: з чого він складається
Джерело:Wiley Online Library
Пластик становить величезну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей. За деякими даними, щороку в океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн пластикових відходів.
Так, китайські дослідники розробили новий пластик на білковій основі. Одна з головних переваг – придатність до переробки.
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Що відомо
Фахівці Китайської академії наук та Першого медичного центру лікарні загального профілю НВАК представили нові біопластики з властивостями, які можна адаптувати відповідно до певних потреб. Для цього вони розробили два багаті на лізин (амінокислота) білки й виробили їх у бактеріальних культурах:
- ELP – поліпептид, подібний до білка сполучної тканини еластину. Міцний та еластичний;
- SRT – складається з 5 поліпептидів еластину та кристалічних сегментів кальмарного білка зі структурою β-листа. Жорсткий та механічно міцний.
Переваги матеріалу
- біорозкладний;
- біосумісний;
- пластичний;
- має вдалі механічні властивості;
- здатний зберігати інформацію.
До прикладу, з такого нетоксичного пластику можна виготовляти дитячі іграшки. Він легко фарбується харчовими барвниками. Крім цього, матеріал можна застосовувати для герметизації ран, адже він має кровоспинну дію.