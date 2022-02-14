Китайські вчені створили екологічний пластик: з чого він складається

Пластик становить величезну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей. За деякими даними, щороку в океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн пластикових відходів.

Так, китайські дослідники розробили новий пластик на білковій основі. Одна з головних переваг – придатність до переробки.

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Що відомо

Фахівці Китайської академії наук та Першого медичного центру лікарні загального профілю НВАК представили нові біопластики з властивостями, які можна адаптувати відповідно до певних потреб. Для цього вони розробили два багаті на лізин (амінокислота) білки й виробили їх у бактеріальних культурах:

ELP – поліпептид, подібний до білка сполучної тканини еластину. Міцний та еластичний; SRT – складається з 5 поліпептидів еластину та кристалічних сегментів кальмарного білка зі структурою β-листа. Жорсткий та механічно міцний.

Переваги матеріалу

біорозкладний;

біосумісний;

пластичний;

має вдалі механічні властивості;

здатний зберігати інформацію.

До прикладу, з такого нетоксичного пластику можна виготовляти дитячі іграшки. Він легко фарбується харчовими барвниками. Крім цього, матеріал можна застосовувати для герметизації ран, адже він має кровоспинну дію.