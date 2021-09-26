Ініціативу з переробки старих кросівок запустив український бренд Riot Division спільно з ресайклінг-проєктом Palingenesy.

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З зібраного взуття Palingenesy створить декілька нових пар кросівок, які використають у зйомках майбутнього лукбуку Riot Division. А у фіналі кросівки розіграють серед підписників.

Кожен охочий може здати старе взуття у концепт-сторі Riot Division на вулиці Рейтарській у Києві.

Кросівки розкладаються понад 100 років

Ініціатори зазначають, що взуття важко утилізувати в стандартному процесі переробки, оскільки воно виготовлене з багатьох різних матеріалів. Тому його відправляють на звалище, де всі компоненти однієї пари можуть розкладатися понад 100 років.

Ми власноруч розбираємо вживане взуття на деталі. Потім з цих деталей створюємо нову пару, перероблюючи таким чином cтаре взуття на 100%,

– додають в ініціативі.

Допис Palingenesy:

У концепт сторі RIOTDIVISION ми поставили бокс для збору ношеного взуття, котре буде розібране та перероблене на кілька пар, що будуть використані в зйомоках майбутньої колекції.