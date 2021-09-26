Инициативу по переработке старых кроссовок запустил украинский бренд Riot Division совместно с ресайклинг-проектом Palingenesy.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

С собранного обувь Palingenesy создаст несколько новых пар кроссовок, которые используют в съемках будущего лукбука Riot Division. А в финале кроссовки разыграют среди подписчиков.

Каждый желающий может сдать старую обувь в концепт-стори Riot Division на улице Рейтарской в ​​Киеве.

Кроссовки разлагаются более 100 лет

Инициаторы отмечают, что обувь трудно утилизировать в стандартном процессе переработки, поскольку оно изготовлено из многих различных материалов. Поэтому его отправляют на свалку, где все компоненты одной пары могут разлагаться более 100 лет.

Мы сами разбираем использованую обувь на детали. Затем из этих деталей создаем новую пару, преробатывая таким образом старую обувь на 100%,

– добавляют в инициативе.

Сообщение Palingenesy:

В концепт стори RIOTDIVISION мы поставили бокс для сбора ношеной обуви, которое будет разобрано и переработанное на несколько пар, которые будут использованы в съемках будущей коллекции.