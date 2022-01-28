Автор проєкту – команда ресторанів "Китайський", "В'єтнамський" та "Тайський привіт". Впродовж багатьох років засновники та співробітники докладають максимум зусиль, аби вирішити проблему екологічної утилізації сміття. Надійним партнером для досягнення задуму стала екоорганізація Ecola.

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Куди привозити відходи

Новий пункт збору вторсировини розташований у звичайному гаражі за адресою вулиця В'ячеслава Липинського, 1 – 3. Працівники готові приймати відвідувачів у середу з 16:00 до 20:00, а також у суботу та неділю з 11:00 до 18:00.

Що можна здати

Організатори наголошують, що варто привозити чисту, суху і максимально укомплектовану вторинну сировину. Мовиться про:

скло;

паперові вироби (картон, журнали, книги, упаковку Tetra Pak);

метал;

пластик (пакети, прозорі пляшки, пляшки від побутової хімії та кришки).

Зверніть увагу! Виняток становить органічне сміття, медичні та фармацевтичні відходи. Такі предмети не прийматимуть.

Як це відбувається